Mikita: Kárpátalja hatékonyan végzi feladatait

Viktor Mikita, az Elnöki Hivatal helyettes vezetője munkalátogatáson járt Kárpátalján augusztus 14-én. A nap során több fejlesztési projekt előrehaladását is megtekintette.

Ungváron felmérte annak a regionális kezdeményezésnek a megvalósulását, amely modern lakhatási és sportinfrastruktúrát biztosít a fiataloknak, köztük a háború elől menekült gyerekeknek és a fronton szolgáló szülők gyermekeinek. A beruházás részeként már elkészült egy 50 férőhelyes kollégium és egy természetes fűvel borított futballpálya, további sportlétesítmények építése pedig folyamatban van.

A látogatás során Mikita az Ungvári „Imidzs” Líceumba is ellátogatott, ahol a minőségi és ingyenes iskolai étkeztetés reformjának eredményeiről tájékozódott. Az intézményben modern konyhát és étkezőt alakítottak ki. Az országos program keretében idén 900 millió hrivnyát fordítanak 112 iskolai konyha korszerűsítésére 22 megyében.

Mikita hangsúlyozta, hogy Kárpátalja, mint a fronttól legtávolabb eső régió hatékonyan látja el fő feladatait például a belső menekültek támogatásában, a gyermek- és ifjúságfejlesztésben, az oktatásban, az energetikában és az egészségügyben, miközben hozzájárul a védelmi erők megerősítéséhez is.

Kárpátalja.ma