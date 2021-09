Minden karanténövezetben nyitva lesznek az óvodák és elemi iskolák

Nem zárják be az óvodákat és alsó tagozatos iskolai osztályokat egyik karanténövezetben sem, függetlenül a veszélyességi fokozattól – jelentette be Viktor Ljasko egészségügyi miniszter a szerdai kormányülésen, adta hírül az unn.com.ua hírportál az Egészségügyi Minisztérium sajtószolgálatára hivatkozva.

A jelentés szerint a tárcavezető elmondta: a kisebb gyermekeket a lehető legnagyobb mértékben be kell vonni az oktatási folyamatba, aminek érdekében a pedagógusoknak jelenléti oktatás keretében kell foglalkozniuk velük. „Ezért enyhítünk a karantén-korlátozásokon, és megengedjük az óvodáknak és elemi iskolai osztályoknak a működést a járványveszély fokától függetlenül” – hangsúlyozta. Hozzátette: ezért felhívjuk a pedagógusokat, tegyék meg tudatos választásukat, és oltassák be magukat Covid-19 ellen, mert ha az oktatási intézményben felüti fejét a járvány, akkor az be lesz zárva.

A hírportál emlékeztetett rá, hogy a kormány szeptember 22-i rendelkezésének teljesítése után és a megfelelő normatív bázis kidolgozása után az oktatási szférában csak a beoltott munkatársak állhatnak munkába.

Forrás: karpat.in.ua