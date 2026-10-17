Mintegy 20 millió hrivnya értékű szállítmányt foglaltak le a magyar–ukrán határon

Mintegy 20 millió hrivnya értékű ipari berendezést foglaltak le a kárpátaljai vámosok a magyar–ukrán határon, miután két teherautó ellenőrzése során eltéréseket találtak a szállítmányokat kísérő dokumentumokban.

A Kárpátaljai Vámhivatal sajtószolgálatának tájékoztatása szerint a két teherautó ipari berendezéseket szállított Ukrajnába. A vámellenőrzés során azonban a járművek vezetőfülkéjében olyan árukísérő dokumentumokat találtak, amelyek eltértek a vámkezeléshez korábban benyújtott iratoktól.

A vizsgálat megállapította, hogy a benyújtott dokumentumok valótlan adatokat tartalmaztak az áru eladójáról és értékéről.

A két sofőr nem tagadta az eltérések tényét, ugyanakkor azt állították, hogy kizárólag a szállítmányozásért felelős logisztikai menedzser utasításait követték.

A vámosok mindkét járművezetővel szemben jegyzőkönyvet vettek fel az ukrán vámkódex 483. cikkelyének 1. bekezdése alapján. A jogszabály az áru értékének 50–100 százalékáig terjedő pénzbírságot, valamint az érintett termékek elkobzását is lehetővé teszi.

A hatóságok a teljes szállítmányt lefoglalták, amely a bíróság döntéséig hatósági őrizetben marad.

Emellett a Kárpátaljai Vámhivatal értesítette a Gazdaságbiztonsági Hivatal kárpátaljai területi igazgatóságát is, mivel az ügyben az ukrán büntető törvénykönyv 201-3. cikkelye szerinti bűncselekmény gyanúja is felmerült.

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