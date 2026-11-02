Mintegy 300 embernek ad munkát a szolyvai üveggyár

2025-ben kezdte meg működését Szolyván az EDL GLASS üveggyártó vállalat, amely hőszigetelő üvegszerkezetek előállítására szakosodott. Az üzemet Viktor Mikita, az Elnöki Hivatal helyettes vezetője és Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője munkalátogatása során kereste fel.

A vállalat egy ipari park részeként működik. A telephely kiválasztásában fontos szerepet játszott a kedvező logisztikai elhelyezkedés, valamint az európai uniós piacok elérhetősége. A cég elsősorban exportra termel: többek között Horvátországba, Romániába és Moldovába szállítja termékeit, de a hazai piacon is jelen van.

Az üzemben a hőszigetelő üvegek gyártásának teljes folyamata megvalósul, az üvegvágástól és az élek megmunkálásától kezdve az edzésen át az összeállításig. A termelés magas fokú automatizáltsága ellenére jelenleg közel 300 ember dolgozik a vállalatnál.

A megyevezető kiemelte az üzem és a térség oktatási intézményei közötti együttműködés jelentőségét. Mint fogalmazott, ez lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok korszerű berendezéseken, naprakész szakmai ismereteket szerezzenek, majd a későbbiekben elhelyezkedjenek a modern üzemben. A vállalat már jelenleg is együttműködik a régió szakképző intézményeivel, részt vesz a fiatal szakemberek képzésében, emellett rendszeresen támogatja munkatársai továbbképzését és szakmai fejlődését.

Bileckij szerint az üzem jelenlegi kapacitása lehetővé teszi a dolgozói létszám növelését, a termelés bővítését és a vállalat további fejlesztését. Hangsúlyozta: az ilyen beruházások a helyi közösségek, a lakosság és az egész megye számára előnyösek.

Nyitókép: Miroszlav Bileckij/Facebook

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