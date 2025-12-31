Mínusz 17 fokig süllyedt a levegő hőmérséklete a Kárpátokban

Mínusz 17°С-t mértek szerda reggel a Pop Iván hegyen – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége.

A tájékoztatás szerint a látási viszonyok korlátozottak, a délnyugati szél 15-17 m/s erősségű.

A turistákat arra kérik, hogy a veszélyes időjárási viszonyok miatt kerüljék a hegyi túrákat.

Ilyen körülmények között a hegymászás nagyon veszélyes, mivel nehéz a tájékozódás, és az erős fagy is komoly veszélyt jelent a túrázókra.

Kárpátalja.ma