Mit kell tudni a határsávról és az ellenőrzött határövezetről?

Sok ukrán állampolgár tévesen úgy véli, hogy az államhatár kizárólag a határátkelőhelyeket jelenti. Valójában a határ egy kiterjedt terület, ahol különleges szabályok érvényesek.

Az Ukrán Állami Határőrszolgálat emlékeztet arra, hogy a határsávban és a határ menti ellenőrzött övezetben szigorú korlátozások vannak érvényben, és tanácsokat ad arra, hogyan kerülhetők el a jogsértések.

Határsáv – különleges ellenőrzésű terület (5 km)

A határsáv nem csupán egy keskeny földsáv a határ mentén, hanem egy legmagasabb szintű biztonsági övezet, amely 5 kilométer szélességben húzódik az államhatár vonalától számítva.

A fő szabályok:

Tartózkodási engedély szükséges. A határsávban való tartózkodás, közlekedés, letelepedés vagy bármilyen tevékenység végzése csak a határőrség által kiadott külön engedéllyel lehetséges.

Tilos a nem engedélyezett tevékenység. A területen szigorúan tilos az engedély nélküli horgászat, vadászat, gombagyűjtés, valamint fotó- vagy videófelvételek készítése.

Gyakori jogsértések: engedély nélküli mozgás, erdei termések gyűjtése vagy a környék fotózása a határsávban.

Ellenőrzött határövezet – fokozott felügyelet alatt

A kontrollált ellenőrzött határövezet a határsávon túli szélesebb területet jelenti, amelybe falvak, városok és üdülőhelyek is beletartozhatnak, ha azok közel fekszenek az államhatárhoz, egy egész járást is magába foglalhat.

Fő jellemzői:

Fokozott ellenőrzés. A határőrök ebben a zónában megerősített járőrözést alkalmaznak, valamint jogosultak a személyazonosító okmányok ellenőrzésére.

Mindig legyenek nálunk dokumentumok. Az itt tartózkodóknak kötelező maguknál tartaniuk személyazonosító okmányaikat.

Hogyan készüljünk a határ menti utazásra?

A határőrség arra figyelmeztet, hogy minden, a határhoz közeli utazás előtt gondosan meg kell tervezni az útvonalat.

Alapvető teendők:

Kérjünk engedélyt, ha útvonalunk a határsávon halad keresztül.

Tartsunk magunknál érvényes személyi okmányokat.

Ismerkedjünk meg a határ menti tartózkodás teljes szabályzatával az Ukrán Állami Határőrszolgálat hivatalos weboldalán.

Ez a tájékoztató az „Biztonság a részletekben” elnevezésű kampány része, amelyet az Ukrán Állami Határőrszolgálat az Európai Unió Tanácsadó Missziójának támogatásával valósít meg.

Kárpátlja.ma