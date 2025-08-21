Elindította mobilalkalmazását a United24 platform

Saját mobilalkalmazást indított a United24 adománygyűjtő platform. Az alkalmazás jelenleg az Ukrán Fegyveres Erők drónegységeinek támogatására használható – számolt be róla a United24 a Telegramon augusztus 21-én.

Mihajlo Fedorov digitális átalakulásért felelős miniszter kiemelte, hogy az alkalmazásban személyre szabhatja saját profilját.

Az alkalmazás interaktív hírfolyammal rendelkezik az aktuális gyűjtésekről. Az átlátható statisztikáknak és rendszeres frissítéseknek köszönhetően az emberek nyomon követhetik adományaikat.

A United24 alkalmazás már letölthető az App Store-ból és a Google Playről.

Az adománygyűjtő platformot 2022. május 17-én hozta létre Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. 2022 augusztusára 6 milliárd hrivnya segély gyűlt össze 110 ország adományozóitól.

A platform nagykövete 15 világsztár lett: Barbra Streisand énekes- és színésznő, Mark Hamill és Liev Schreiber amerikai színészek, Katheryn Winnick ukrán származású amerikai színésznő, az Imagine Dragons együttes, Demna grúz divattervező, a Balenciaga kreatív igazgatója, Michel Hazanavicius francia filmrendező, Scott Kelly amerikai űrhajós, Timothy Snyder amerikai történész, Richard Bra Snyder vállalkozó, Brad Paisley amerikai énekes és dalszerző, Bear Grylls utazó és író, továbbá Elina Svitolina, Andrij Sevcsenko és Olekszandr Uszik kiemelkedő ukrán sportolók.

Kárpátalja.ma