Stabilabbá teszik a mobilszolgáltatást az áramszünetek idején is

Kárpátalján a mobilszolgáltatók azon dolgoznak, hogy a lakosság számára folyamatos legyen a kapcsolat, még áramszünetek idején is. Ennek érdekében a bázisállomásokat tartalék áramforrásokra csatlakoztatják.

A telekommunikációs infrastruktúra megerősítéséről tárgyaltak november 6-án, amelyet Rosztiszlav Pricak, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás (OVA) helyettes vezetője hívott össze. A találkozón részt vettek a mobilszolgáltatók, a benzinkúthálózatok, a Zakarpattyaoblenerho, valamint az állami különleges kommunikációs és információvédelmi szolgálat képviselői, illetve a katasztrófavédelem munkatársai.

Pricak elmondta, hogy a régióban a bázisállomások nagy része már rendelkezik autonóm energiaforrással, de a tartalékkapacitás növelése továbbra is folyamatban van.

„A kapcsolatnak minden közösségben folyamatosnak kell maradnia, még egy esetleges teljes áramszünet idején is”

– hangsúlyozta az OVA vezetőhelyettese.

Jelenleg az OVA a mobilszolgáltatóktól várja azon bázisállomások listáját, amelyeket elsőként kell generátorokra csatlakoztatni.

A megbeszélésen szó esett továbbá az üzemanyag-tartalékok biztosításáról a benzinkutakon, ami lehetővé teszi, hogy a rendszerek legalább 72 órán keresztül autonóm módon működjenek.

Emellett áttekintették az elektromos szerelők mozgó brigádjainak bevonását a generátorok üzembe helyezésébe, valamint a katasztrófavédelem tartalék áramforrásainak esetleges használatát. A régió települései több mint 200 különböző teljesítményű generátort tudnak szükség esetén biztosítani.

Kárpátalja.ma