Kiskorú mostohalánya molesztálásával gyanúsítanak egy kárpátaljai férfit

Őrizetbe vett a rendőrség egy 36 éves kárpátaljai férfit, akit 12 éves mostohalánya sérelmére elkövetett szeméremsértő cselekményekkel gyanúsítanak.

A rendőrséghez a napokban a gyermek édesanyja fordult, aki arról tett bejelentést, hogy férje molesztálta kiskorú lányát.

A rendőrök megállapították, hogy a 36 éves mostohaapa alkoholos befolyásoltság alatt követett el szeméremsértő cselekményeket a 12 éves lánnyal szemben.

A szükséges bizonyítékok összegyűjtését követően őrizetbe vették a gyanúsítottat. Előzetes letartóztatásba került, ahonnan 266 ezer hrivnya óvadék ellenében szabadulhat.

Az ügyben továbbra is folyik a nyomozás.

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