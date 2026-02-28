Motoros gázolt el egy gyalogost a Munkácsi járásban

Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt február 27-én, este Nyírhalom (Berezinka) község közelében – tudatta a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata szombaton.

A rendfenntartók közleménye szerint egy 44 éves motoros Kawasaki márkájú járművével tartott Drágabártfalva (Dorobratove) felől Munkács irányába, amikor elütött egy 49 éves felsőkerepeci (Verhnyij Koropec) lakost, aki egy kivilágítatlan útszakaszon kelt át az úttesten.

A gázoló azonnal mentőt hívott a helyszínre, de a nő életét már nem tudták megmenteni.

A férfi járművét lefoglalták. Az ügyben büntetőeljárás indult.

