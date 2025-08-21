Bíróság elé áll a muzsalyi romtemplom restaurátora

Bírósági eljárás indul a muzsalyi romtemplom megrongálásával vádolt építész ellen. A nyomozói vizsgálatok megállapították, hogy a vádlott kárt okozott a Nagymuzsaly közelében lévő nemzeti jelentőségű, XIII-XV. századi műemlék épületben.

Kiderült, hogy a szakember 2019-ben egy nemzetközi építészeti fórumon mutatta be terveit, amelynek finanszírozására egy külföldi jótékonysági szervezet vállalkozott. Ezután egy szakemberrel közösen készítette el a felújítási tervet, melyet 2021-ben Ukrajna Kulturális és Információs Politikai Minisztériuma is jóváhagyott.

Ennek ellenére a kivitelezés felülvizsgálatát rögzítő szerződéssel és a szükséges engedélyekkel nem rendelkezett, a kivitelező pedig nem a jóváhagyott tervek alapján kezdte meg a munkát. Ennek eredményeként súlyos szabálytalanságokra derült fény, terméskő helyett cementtel rögzített téglát használtak, és az eredeti falmaradványokat sem erősítették meg. Ezzel a műemlék épületben kárt okoztak, amit a szakértői vizsgálat is megerősített.

A Beregszászi Kerületi Ügyészség a bizonyítékok alapján vádat emelt az építész ellen, aki nemzeti jelentőségű műemlék szándékos rongálása miatt áll bíróság elé.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: a Kárpátaljai Nemzeti Rendőrség Facebook-oldala