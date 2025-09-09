Munkács és Hostomel együttműködési megállapodást írt alá

Együttműködési megállapodást írt alá Munkács és a Kijev megyében, a Bucsai járásban található, Hostomel település.

A Munkácsi Városi Tanács tájékoztatása szerint a felek megállapodtak a partnerségi kapcsolatok fejlesztésében. A dokumentum közös projektek megvalósításáról szól a kultúra, az oktatás, a szociális támogatás és az önkéntesség területén. Különös figyelmet fordítanak a Hostomelből származó gyermekek pihenésének megszervezésére.

Hostomel települést súlyos támadások érték, 2022-ben megkapta a „Hősváros” tiszteletbeli címet. A település fokozatosan újjáépül.

Kárpátalja.ma