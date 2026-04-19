Kovácsoltvas kerítés szúrta át egy kisfiú lábszárát Munkácson

Egy helyi futballpályára indult az a 9 éves munkácsi kisfiú, aki egy rossz mozdulat eredményeként fennakadt egy kovácsoltvas kerítés tüskéjén. A Megyei Mentőszolgálat Facebook-oldalán megjelent a lábszárát szúrta át a hatalmas fémdarab.

A mentősök mellett a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának munkatársai is a helyszínre siettek.

Míg az orvosi személyzet stabilizálta a fiú állapotát, a tűzoltók levágták a kerítés egy darabját. Hogy a vérveszteséget elkerüljék, a sérültet ezzel a fémdarabbal együtt tették a mentőautóba.

A szakemberek gyors munkájának köszönhetően a fiú megmenekült, kiérkezésüktől számítva 13 percen belül kórházba szállították.

A mentőszolgálat felhívja a figyelmet, hogy ez nem az első eset, két héten belül már a második kiskorúnak okozott sérülést ugyanaz a kerítés. A szülőket arra kérik, magyarázzák el gyermekeiknek, hogy a kerítésre, tetőre vagy fáramászás veszélyes, és egyetlen rossz mozdulat akár az életükbe is kerülhet.

