Munkácsi légicsapás: eloltották a gyárban keletkezett tüzet

Megfékezték a lángokat a munkácsi Flex vállalat területén, amelyet augusztus 21-én hajnalban ért orosz rakétatámadás – számolt be róla a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán szombaton.

A bejegyzés szerint augusztus 23-án reggel 7 óráig oltották a 7 000 négyzetméteres területen pusztító lángokat. A tűzoltásban 13 fő vett részt, 4 tűzoltóegységgel.

A DSZNSZ munkatársai jelenleg azon dolgoznak, hogy eltávolítsák a törmelékeket, és megakadályozzák az újragyulladás lehetőségét.

A munkácsi Flex-gyár területét csütörtök hajnalban, 4:40 körül érte ellenséges orosz rakétatámadás. Miroszlav Bileckij, a megye vezetője szerint az orosz hadsereg két Kalibr rakétával támadta meg az amerikai befektetésű gyárat.

A támadásban 23-an megsérültek, ketten súlyosan.

