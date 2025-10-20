Felbérelt gyújtogatót fogtak Munkácson

Október 18-án, éjfél körül érkezett bejelentés a munkácsi rendőrségre egy lángoló Toyota Land Cruiser márkájú terepjáró miatt. A hatóságok azonnal a helyszínre vonultak – olvasható a Kárpátaljai Megyei Nemzeti Rendőrség Facebook-oldalán.

Kiderült, hogy a gépkocsi egy 43 éves kijevi vállalkozó tulajdonában áll, ám a járművet felesége használja, aki jelenleg gyermekeikkel együtt Munkácson él. A károsult elmondása szerint családjuknak nem volt tartozása, és haragosról sem tudnak.

A nyomozóknak hamarosan sikerült azonosítaniuk a feltételezett gyújtogatót. Néhány órán belül őrizetbe vettek egy 34 éves munkácsi lakost, aki beismerte tettét. Vallomása szerint egy internetes közösségi oldalon bérelték fel a gyújtogatás elkövetésére, azonban a pénz végül nem ékezett meg a felbújtótól.

Az elkövető egyelőre letartóztatásban marad, szándékos rongálásért kell majd felelnie a bíróság előtt.

A nyomozás a megbízók felderítésére jelenleg is tart.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Nemzeti Rendőrség