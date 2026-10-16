mentőautó

Három emeletet zuhant egy férfi Munkácson

Marcsák Gergely Közélet

Súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy 35 éves férfit Munkácson, miután megközelítőleg három emeletet zuhant egy magánház melletti munkaállványról.

A balesethez érkező mentősök a férfinál koponya-, állkapocs- és gerinctörést állapítottak meg, majd sürgősségi ellátásban részesítették.

A sérültet ezután a munkácsi kórházba szállították további kivizsgálás és kezelés céljából. Az esetről értesítették a rendőrséget is.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/103 Zakarpattya

Nyitókép: illusztráció

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