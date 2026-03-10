Fegyverkereskedőt vettek őrizetbe Kárpátalján

Illegális fegyverkereskedelemmel gyanúsított férfit vettek őrizetbe a Munkácsi járásban – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata.

A közlemény szerint az 53 éves ábránkai lakos fegyverek és lőszerek illegális értékesítésével foglalkozott. A rendőrök több fegyvereladási esetet is dokumentáltak.

A gyanúsítottat akkor vették őrizetbe, amikor éppen egy AKSZ–74 típusú automata fegyvert próbált értékesíteni a Volóci kistérséghez tartozó Vezérszálláson. Mint írták, a férfi a helyszínhez közeli erdős területen egy rejtekhelyet is kialakított, ahol lőszereket tárolt.

A rejtekhely átvizsgálásakor több harci gránátot, valamint közel 300 darab különböző kaliberű lőszert foglaltak le.

A férfit őrizetbe vették. Az ügyben eljárás indult.

Nyitókép: a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata

Kárpátalja.ma