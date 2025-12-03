Munkácson megnyílt Kárpátalja első állatkrematóriuma

Megnyílt Kárpátalja első állatkrematóriuma Munkácson, ahol a gazdik a kedvenceik elhamvasztása után urnát kaphatnak háziállatuk hamvaival.

Erről a Munkácsi Városi Tanács hivatalos oldalán sámoltak be december 3-án.

A projektet Olekszandra Berjanics helyi vállalkozó indította el. Az intézmény az európai ökoszabványoknak megfelelően, modern berendezésekkel működik.

A krematóriumban kétféle szolgáltatás érhető el: csoportos és egyéni kremáció. Egyéni eljárás esetén a tulajdonosok urnát, valamint különféle emléktárgyakat – például emlékkapszulákat vagy tárolódobozokat – is igényelhetnek.

Az intézmény honlapján létrehozták a „Emlékezés hídja” (Miszt pamjatyi) nevű online felületet, ahol a gazdik megoszthatják történeteiket, fényképeiket és emlékeiket a szeretett négylábúakról. A kezdeményezés célja, hogy segítse a tulajdonosokat a veszteség feldolgozásában, és megőrizze a kedves pillanatokat kedvenceikkel.

