Munkatársakat keres a katasztrófavédelem különleges mentőegysége Kárpátalján

A

A meghirdetett állások között szerepel egyebek mellett gépjárművezető, technikus, tűzszerész, vezető tűzszerész, felcser és hegyi mentő. Emellett különböző speciális járművek kezelőit is várják, többek között rakodógép-, autógréder- és kotrógépkezelői munkakörbe, valamint sofőr-villanyszerelő, vegyész-sofőr és sofőr-tűzszerész beosztásokra is.

A civil védelmi szolgálatra 18. életévüket betöltött ukrán állampolgárok jelentkezhetnek, akik rendelkeznek teljes középfokú végzettséggel, megfelelnek a szakmai követelményeknek, valamint egészségi állapotuk és személyes tulajdonságaik alapján alkalmasak a szolgálatra. Egyes beosztások esetében felsőfokú végzettség szükséges.

A jelentkezőknek készen kell állniuk a folyamatos tanulásra, a csapatmunkára, valamint arra, hogy szükség esetén stresszes helyzetekben is gyors döntéseket hozzanak.

Az érdeklődők személyesen jelentkezhetnek Ungváron, a Volonteriv (Önkéntesek) utca 18. szám alatt hétfőtől péntekig kijevi idő szerint 8.00 és 17.00 óra között, vagy telefonon a +30994691864-es számon kérhetnek további tájékoztatást.

Kárpátalja.ma