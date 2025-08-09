Munkatársuk toborzása ellen tüntettek a mentősök Nagyszőlősön
Mentősök vonultak az utcára Nagyszőlősön pénteken, miután toborzótisztek vitték el az egyik munkatársukat – adta hírül Vitalij Glagola újságíró a Telegramon.
Az újságíró szerint több szirénázó mentőegység vonult a helyszínre, hogy kiálljanak kollégájuk mellett, akit a helyi Területi Toborzási és Szociális Támogatási Központba (TCK) szállítottak.
A hatóságok egyelőre nem adtak ki hivatalos tájékoztatást az ügy kapcsán.
Nyitókép: képernyőkép/Vitalij Glagola Telegram-oldala