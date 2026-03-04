Műszaki értekezleten egyeztettek a folyamatban lévő városi projektekről Beregszászban

Műszaki értekezletet tartott az alpolgármesterek, valamint a szakterületi főosztályok és osztályok vezetőinek részvételével, amelyen a kistérség mindennapi működését érintő aktuális kérdéseket vitatták meg.

A tanácskozáson áttekintették a tervezett tereprendezési munkálatok végrehajtásának állását, a kommunális szolgáltatók és vállalatok tevékenységét, valamint a folyamatban lévő beruházások összehangolását.

A megbeszélésen elhangzott, hogy március 15-ig – a jóváhagyott forgalmi rendnek megfelelően – közlekedési táblák kihelyezése történik a Bethlen Gábor utca és az Esze Tamás utca közötti útszakaszon.

Március 13-án kiválasztják a Sevcsenko utca 39a szám alatti lakóépület környezetének aszfaltozási munkáira kiírt közbeszerzés nyertes kivitelezőjét. A tendereljárás lezárását és a szerződés aláírását követően a kivitelező megkezdheti a munkálatokat.

A Batthyány utca felújítása a befejező szakaszba lépett. A kivitelező számára már csak a földfeltöltés és a zöldterületek rendezése, az útburkolati jelek felfestése, valamint a közlekedési táblák kihelyezése maradt hátra.

Szerződéskötés történt továbbá térkőburkolat kivitelezésére a Korjatovics utca és a Tamás Mihály utca csatlakozásáig terjedő szakaszon. A munkálatok befejezését 2026. május 29-ig tervezik.

Az értekezleten szó esett a Vérke-csatorna és a Bodon-csatorna területére történő illegális szennyvízbevezetések megszüntetéséről is, amely továbbra is folyamatos ellenőrzés alatt áll.

