A Magyar Kultúra Lovagja címet kap Nagy Natália

2025. szeptember 20-án Aranyosapátiban 9 személyiség veheti át a Magyar Kultúra Lovagja címet – olvasható az MTI Nemzeti Közleménytárában. A címben részesül többek közt a kárpátaljai dr. Nagy Natália, az UNE Magyar Filológiai Tanszékének docense, a Kaszonyi Kistérség Oktatási Osztályának módszerésze.

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány a 18. Európai Kultúra Napján az aranyosapáti görögkatolikus templomban avatja a magyar kultúra lovagjait. A 30 éves működését emlékévvel megerősítő alapítvány a civilszervezetek népszerű, öt földrész 29 országára kiterjedő elismerését adományozza. A lovagi címet kapják: Balásházi Bálint (Budapest) művésztanár, művészeti iskolai igazgató, Bella Péter (Budapest) tekerőlantos, Nagy Katalin Matild (Szolnok) grafikus és festőművész, Nick Andrea (Budapest) művésztanár, karnagy, Sebestény Zoltán (Mogyoród) faszobrász, Balogh Ferencné (Mátészalka) pedagógus, karnagy, Király Levente Zsolt (Debrecen) ének-zenetanár, karnagy, dr. Nagy Natália (Csonkapapi, UA) magyar nyelv és irodalom tanár, Weninger Endréné (Kecskemét) tanár, irodalmi újság kiadója.

