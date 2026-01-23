Kigyulladt egy családi ház Nagyberegen

Tűzeset történt Nagyberegen, a Hatház utcában január 23-án: kigyulladt egy családi ház. A lángok gyorsan terjedtek, a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók, akik jelenleg is dolgoznak a tűz eloltásán.

A rendelkezésre álló információk szerint személyi sérülés nem történt. A ház lakói ideiglenesen biztonságos helyre tudtak költözni.

Galba Dávid nagyberegi lakos hírportálunknak elmondta, hogy a család átmenetileg megoldotta lakhatását, de jelentős anyagi kár érte őket. Urszta János polgármesterrel egyeztetve gyűjtést szerveznek a károsult család megsegítésére.

A tűzeset körülményeit vizsgálják. A gyűjtéssel kapcsolatos további részletekről később adunk tájékoztatást.

Kárpátalja.ma