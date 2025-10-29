Nagyberegen is készülnek a mindenszentekre: közösségi takarítás a temetőben

Nagybereg közössége közös munkával készült a közelgő mindenszentek és halottak napja alkalmára. A hétvégén a falu lakói összefogtak, hogy kitakarítsák a helyi temetőt, és méltó környezetet teremtsenek az elhunyt szeretteik emlékének ápolásához.

A szervezők köszönetüket fejezték ki mindenkinek, aki időt és energiát szánt arra, hogy részt vegyen a közösségi munkában. Mint elmondták, a fotók is jól mutatják, hogy volt mit eltakarítani, ugyanakkor az összefogásnak köszönhetően a temető ismét rendezett és tiszta képet mutat.

A község vezetése arra kér mindenkit, hogy a következő napokban, amikor sokan látogatják majd a temetőt, a szemetet a kihelyezett konténerekbe és utánfutókba helyezzék, ne hagyják azt a sírok mellett. A szervezők több utánfutót is kint hagytak a temető környékén, hogy megkönnyítsék a hulladékgyűjtést.

Egyre többen figyelnek arra is, hogy kevesebb műanyag koszorút helyezzenek el a sírokon, hiszen ezek nem bomlanak le, és hosszú távon szennyezik a környezetet. A közösség arra biztat mindenkit, hogy inkább természetes anyagokból készült díszekkel tisztelegjenek az elhunytak előtt.

A szervezők azt is kérik, hogy az öntözéshez használt flakonokat senki se hagyja a temetőben, hanem vigye haza vagy dobja a szemetesbe.

„Fontos, hogy odafigyeljünk erre a területre, hiszen ez mindannyiunk közös tulajdona, szeretteink emlékhelye” – hangsúlyozták a község képviselői.

A nagyberegiek példája jól mutatja, hogy a közösségi összefogás és a környezettudatosság kéz a kézben járhat – hiszen a halottak iránti tisztelet nemcsak mécsesekben és virágokban, hanem a rendben és gondoskodásban is megmutatkozik.

Kárpátalja.ma

Fotó: Lőrinc Péter