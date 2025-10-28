Jótékonysági futballmérkőzés a nagydobronyi gyermekotthon támogatására

A Somogyi Református Egyházmegye esperese, Hella Ferenc jótékonysági labdarúgó-mérkőzést szervezett a Nagydobronyi Református Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon javára október 25-én. Erről Buzási István számolt be.

A gyermekotthon 70 fő befogadására épült, ám az orosz–ukrán háború következtében sok gyermek maradt árván, ezért ma már mintegy 160 fiút és lányt nevelnek az intézményben.

A mérkőzésen a Kárpát-medencei Református Lelkész Válogatott és a Magyar Honvédség Lahner György 2. Ellátóezredének csapata mérte össze erejét. A sportesemény bevételét és az összegyűlt adományokat november első hetében juttatják el Nagydobronyba, hogy ezzel is segítsék a gyermekotthon működését és a nehéz sorsú gyerekek mindennapjait.

Fotók: Buzási István

Kárpátalja.ma