Nevelőszülőket keresnek a Nagydobronyi kistérségben
A Nagydobronyi kistérségben patronátus gondozókat (nevelőszülőket) keresnek olyan családok köréből, akik készek saját otthonukban ideiglenesen gondoskodni a védelemre szoruló gyermekekről. A feladat ellátásához anyagi forrásokat és teljes körű szakmai támogatást biztosítanak.
A patronátus gondozás célja elsősorban a megelőzés: olyan gyermekek védelmét szolgálja, akik még nem rendelkeznek árva vagy szülői gondoskodástól megfosztott jogi státusszal. Ennek köszönhetően a gyermekek akár egy napon belül családi környezetbe kerülhetnek, elkerülve az intézményi elhelyezést.
Ki a patronátus gondozó?
A patronátus gondozó egy speciálisan felkészített nevelő, aki szerződéses alapon ideiglenesen gondozza és neveli a patronátus családba kihelyezett gyermekeket, valamint felelősséget vállal azok életéért és egészségéért. A patronátus család olyan háztartás, ahol a család egyik tagja hivatásszerűen látja el ezt a feladatot.
Ki lehet patronátus gondozó?
Patronátus gondozónak jelentkezhetnek ukrán állampolgárok, akik:
- rendelkeznek legalább egy felnőtt családtaggal vagy közös háztartásban élő felnőtt személlyel, aki önkéntes segítőként közreműködik,
- megfelelő lakhatási körülményeket biztosítanak, beleértve egy külön, nem átjáró jellegű szobát,
- a gondozói feladatok mellett nem folytatnak más munkatevékenységet,
- elvégzik a szükséges speciális felkészítő tanfolyamokat,
- megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak.
Előnyt jelent, ha a jelentkezőnek már van tapasztalata saját, felnőtt gyermekek nevelésében, valamint ha szeret gyermekekkel foglalkozni és elegendő szabadidővel rendelkezik.
Kik NEM lehetnek patronátus gondozók?
Nem vállalhatják a feladatot többek között azok, akik:
- négy év alatti saját gyermeket vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelnek,
- már gyámok, nevelőszülők vagy családi típusú gyermekotthon szülei,
- cselekvőképességükben korlátozottak,
- büntetőeljárás alatt állnak vagy büntetett előéletűek,
- alkohol- vagy kábítószer-függőségben szenvednek,
- egészségi állapotuk miatt állandó külső segítségre szorulnak,
- illetve akiket korábban szülői jogaiktól megfosztottak.
Szociális juttatások
A patronátus gondozók gyermekenként havi juttatásban részesülnek, amely a gyermek életkorától függően a létminimum 2,5-szörösének felel meg. Emellett szakmai és pszichológiai támogatás is rendelkezésre áll.
Jelentkezés
Az érdeklődők a Nagydobronyi Községi Tanács Gyermekvédelmi Osztályán jelentkezhetnek.
Cím: Nagydobrony, Csongor utca 2.
E-mail: gyermekek.munka@gmail.com
Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 8:00–16:00 között
(Ebédszünet: 12:00–13:00)
Ha van tapasztalata saját, már felnőtt gyermekek nevelésében, a Nagydobronyi kistérség területén él, van szabadideje és szeret gyermekekkel foglalkozni, akkor várják a jelentkezéseket.