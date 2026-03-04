Nevelőszülőket keresnek a Nagydobronyi kistérségben

A Nagydobronyi kistérségben patronátus gondozókat (nevelőszülőket) keresnek olyan családok köréből, akik készek saját otthonukban ideiglenesen gondoskodni a védelemre szoruló gyermekekről. A feladat ellátásához anyagi forrásokat és teljes körű szakmai támogatást biztosítanak.

A patronátus gondozás célja elsősorban a megelőzés: olyan gyermekek védelmét szolgálja, akik még nem rendelkeznek árva vagy szülői gondoskodástól megfosztott jogi státusszal. Ennek köszönhetően a gyermekek akár egy napon belül családi környezetbe kerülhetnek, elkerülve az intézményi elhelyezést.

Ki a patronátus gondozó?

A patronátus gondozó egy speciálisan felkészített nevelő, aki szerződéses alapon ideiglenesen gondozza és neveli a patronátus családba kihelyezett gyermekeket, valamint felelősséget vállal azok életéért és egészségéért. A patronátus család olyan háztartás, ahol a család egyik tagja hivatásszerűen látja el ezt a feladatot.

Ki lehet patronátus gondozó?

Patronátus gondozónak jelentkezhetnek ukrán állampolgárok, akik:

rendelkeznek legalább egy felnőtt családtaggal vagy közös háztartásban élő felnőtt személlyel, aki önkéntes segítőként közreműködik,

megfelelő lakhatási körülményeket biztosítanak, beleértve egy külön, nem átjáró jellegű szobát,

a gondozói feladatok mellett nem folytatnak más munkatevékenységet,

elvégzik a szükséges speciális felkészítő tanfolyamokat,

megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak.

Előnyt jelent, ha a jelentkezőnek már van tapasztalata saját, felnőtt gyermekek nevelésében, valamint ha szeret gyermekekkel foglalkozni és elegendő szabadidővel rendelkezik.

Kik NEM lehetnek patronátus gondozók?

Nem vállalhatják a feladatot többek között azok, akik:

négy év alatti saját gyermeket vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelnek,

már gyámok, nevelőszülők vagy családi típusú gyermekotthon szülei,

cselekvőképességükben korlátozottak,

büntetőeljárás alatt állnak vagy büntetett előéletűek,

alkohol- vagy kábítószer-függőségben szenvednek,

egészségi állapotuk miatt állandó külső segítségre szorulnak,

illetve akiket korábban szülői jogaiktól megfosztottak.

Szociális juttatások

A patronátus gondozók gyermekenként havi juttatásban részesülnek, amely a gyermek életkorától függően a létminimum 2,5-szörösének felel meg. Emellett szakmai és pszichológiai támogatás is rendelkezésre áll.

Jelentkezés

Az érdeklődők a Nagydobronyi Községi Tanács Gyermekvédelmi Osztályán jelentkezhetnek.

Cím: Nagydobrony, Csongor utca 2.

E-mail: gyermekek.munka@gmail.com

Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 8:00–16:00 között

(Ebédszünet: 12:00–13:00)

Ha van tapasztalata saját, már felnőtt gyermekek nevelésében, a Nagydobronyi kistérség területén él, van szabadideje és szeret gyermekekkel foglalkozni, akkor várják a jelentkezéseket.

