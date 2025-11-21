Hamis iratokat gyártó nagyszőlősi orvos áll bíróság elé

A Kárpátaljai Megyei Nemzeti Rendőrség és az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) munkatársai még szeptemberben lepleztek le egy párost, akik hadkötelesek külföldre szökését segítették.

Az ügy 31 éves vádlottja Ukrajnát elhagyni szándékozó férfiakat toborzott. Fejenként 7000 dollárért cserébe a határátlépést is lehetővé tevő dokumentumok beszerzését ígérte. A férfi a Nagyszőlősi Járási Kórház poliklinikájának egyik munkatársát vonta be az üzletbe. Az orvos kapcsolatai révén az ügyfelek hamis diagnózist tartalmazó igazolást kaptak az egészségügyi intézményben. Ezek birtokában halasztást szereztek a katonai szolgálat alól, illetve az iratokat határátlépéshez használták.

Az orvost a munkahelyén fogták el a rendőrök. Éppen 3000 dollár átvétele és hamis igazolás kiállítása közben bukott le. A másik vádlottat a kórház közelében tartóztatták le.

A vádlottak hamarosan bíróság elé állnak. Hadkötelesek illegális külföldre segítéséért és okirat-hamisításért kell felelniük, amit bűnszövetkezetben, nyerészkedési szándékkal követtek el.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Nemzeti Rendőrség