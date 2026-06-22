Négy gyermek sérült meg egy balesetben a Munkácsi járásban
Súlyos közlekedési baleset történt a Munkácsi járásban június 22-én – számolt be róla a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán.
A tájékoztatás szerint kapunak ütközött egy személyautó. A járműben utazó négy gyermek megsérült, mindannyian ugyanannak a családnak a tagjai.
Az előzetes információk szerint az autó eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról és egy kapunak csapódott. A helyszínre három mentőegységet is riasztottak.
A legsúlyosabb sérüléseket egy hatéves gyermek szenvedte el. Az orvosok súlyos koponya-agysérülést, eszméletvesztést és több egyéb sérülést állapítottak meg nála. A gyermeket a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórházba szállították.
A baleset további három kiskorú sérültje szintén kórházi ellátásra szorult. Náluk elsősorban könnyebb fejsérüléseket és mellkasi zúzódásokat diagnosztizáltak.
A mentőszolgálat szerint valamennyi gyermek életben van, állapotukat az orvosok folyamatosan figyelemmel kísérik.
A szakemberek ismét felhívják a figyelmet a biztonsági övek és a gyermekülések használatának fontosságára, valamint a körültekintő vezetésre, különösen akkor, amikor gyermekek utaznak a járműben.