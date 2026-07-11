Négy ukrán állampolgár került bajba a romániai Kárpátok nehezen megközelíthető hegyvidékén.

A romániai Máramarosi-havasokban nagyszabású hegyi mentőakciót hajtottak végre, miután segélyhívás érkezett a 112-es segélyszámra egy négyfős ukrán csoporttól. A bejelentés szerint egyik társuk erős hasi fájdalmakra panaszkodott, teljesen kimerült, kiszáradt, és már nem tudott önerőből továbbhaladni.

A mentésre várók elmondása szerint négy napja tartózkodtak a hegyekben élelem és ivóvíz nélkül.

A bajbajutottak tartózkodási helyét a román különleges távközlési szolgálat (STS) koordinátái alapján sikerült meghatározni, ezt követően hat hegyi mentő indult a helyszínre a határrendészet munkatársaival együtt.

A nehéz terepviszonyok és a sérült férfi életveszélyes állapota miatt csörlővel felszerelt mentőhelikoptert is riasztottak, amelynek fedélzetén orvos és hegyi mentő teljesített szolgálatot.

A közel kilenc órán át tartó mentőakció végén a 26 éves ukrán férfit sikeresen kiemelték a hegységből, majd kórházba szállították a romániai Nagybányára.

A csoport másik három tagja nem kérte a légi kimentést, és saját erejéből folytatta az ereszkedést a hegyről.

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