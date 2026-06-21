Négyezer doboz cigarettát találtak a román határ közelében

A Munkácsi Határőregység munkatársai meghiúsítottak egy újabb cigarettacsempészési kísérletet az ukrán–román határ közelében – az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya a Facebook-oldalán.

A határőrök operatív információk alapján ellenőrzést hajtottak végre a Rahói járásban található Terebesfehérpatak (Dilove) térségében, ahol nem messze az államhatártól egy elrejtett cigarettaszállítmányra bukkantak. A rejtekhelyen összesen hat csomagban tárolt dohányárut találtak.

Az előzetes adatok szerint a csempészek 4000 doboz cigarettát készültek Romániába juttatni. A lefoglalt áru becsült értéke meghaladja a 435 ezer hrivnyát.

Az ügyben a határőrség értesítette a Rahói Rendőrkapitányságot. A hatóságok illegális jövedéki termékek tárolásának és szállításának gyanúja miatt indítottak eljárást, a nyomozás jelenleg is folyamatban van.

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