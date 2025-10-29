All About Hope: negyven holland önkéntes Kárpátalján
Negyven önkéntes érkezett Hollandiából, hogy több kárpátaljai és ukrajnai közösségben nyújtsanak segítséget. A Stichting Oekraïne Projecten (Ukraine Projects Foundation) nevű szervezet a hollandiai Hattem városából indult, és évek óta végez humanitárius tevékenységet Ukrajnában az All About Hope program keretében. Az általuk végzett projektekről Jens de Boer, az alapítvány munkatársa beszélt szerkesztőségünknek, aki a háború kitörése óta már tízszer járt Ukrajnában. Elmondása szerint ez a csoportos út mérföldkőnek számított az életében.
A keresztény alapítvány mottója: „Nem tudjuk megváltoztatni az egész világot, de meg tudjuk változtatni néhány ember világát.” Ennek szellemében rendszeresen juttatnak el teherautónyi élelmiszert, ruhát és higiéniai termékeket Nyugat-Ukrajnába. Az adományokat menekültek, szegény családok és roma közösségek között osztják szét.
Az alapítvány önkéntes ifjúsági utakat is szervez Hollandiából, amelyek során a fiatalok személyesen tapasztalhatják meg, milyen a mindennapi élet a háború sújtotta országban. Ezeken a programokon a résztvevők gyerekfoglalkozásokat tartanak, kisebb építési munkákat végeznek, és felkeresik a rászoruló családokat.
Projektek Kárpátalján
Az októberi út során a negyven önkéntes hat munkacsoportra oszlott, és különböző településeken segített.
Két csapat dolgozott a Beregszázi Mikes Kelemen Líceumban, ahol új játszóteret építettek és felújították az ifjúsági tantermet. A hivatalos átadót október 24-én tartották.
A csoport a Szolyvai Ukrán Ev. Ref. Egyház és a Beregújfalui Ev. Ref. Egyház közreműködése által vette fel a kapcsolatot az érintett iskolával.
Egy másik csapat Haranglábon végzett felújítási munkákat egy menekült család otthonában.
A gyermekmissziós csoportok több helyszínen tevékenykedtek: segítettek a Munkácsi Evangéliumi Református Gyülekezet menekültjeinek, programokat szerveztek a beregszászi Sasfészek Jótékonysági Alapítvány által működtetett gyermekotthonban, valamint foglalkozásokat tartottak a beregszászi Mikes Líceumban is. Emellett felkeresték a pósaházai romatábort és a mezővári Nefelejcs Fogyatékkal Élő Gyerekek Rehabilitációs Központját.
„Így mindenki a maga módján járult hozzá ahhoz, hogy segítséget és reményt vigyünk a nehéz körülmények között élőknek”
– mondta Jens.
Finanszírozás és támogatás
A projekt teljes költségét az önkéntesek és adományozók fedezték. Minden résztvevő 500 euróval járult hozzá az út költségeihez, és különféle adománygyűjtésekkel több mint 25 ezer eurót sikerült összegyűjteni. Ebből fedezték a beregszászi iskola játszóteréhez szükséges felszerelés szállítását, az építőanyagok beszerzését, valamint közel ezer élelmiszercsomag előkészítését és kiosztását a rászoruló családok között.
A fennmaradó összeget a szervezet jövőbeli ukrajnai projektjeire fordítják.
Segítség a menekülteknek
A Stichting Oekraïne Projecten hónapok óta együttműködik a Munkácsi Evangéliumi Református Gyülekezettel. A szervezet hozzájárul a templomépület bérleti díjához, valamint élelmiszercsomagokkal és közösségi programokkal segíti a gyülekezet tagjait. Az önkéntesek a mostani út során is több menekültszállót kerestek fel, és egyik helyszínen falfestményt készítettek, amely a Hollandia és Ukrajna közötti kapcsolatot jelképezi.
Továbbra is jelen Ukrajnában
Az alapítvány 1997-ben kezdte meg munkáját, majd 1999. október 8-án hivatalosan is megalakult. Azóta folyamatosan támogatja a rászoruló közösségeket, régi és új partnerekkel dolgozva együtt.
– fogalmazott Jens de Boer. Hozzátette, hogy a tél közeledtével a helyi partnerek segítségével előkésztik az új segélyakciójukat.
„Adományokat gyűjtünk, hogy csomagokat állítsunk össze és osszunk szét a legszegényebb családoknak. Sok holland fiatal szeretne újra Ukrajnába utazni, és néhányan sajnálják, hogy legutóbb nem csatlakoztak hozzánk. Ezeknek az (új) fiatal önkénteseknek a lelkesedése biztosan új ötletekhez és kezdeményezésekhez vezet majd a jövőben”
– zárta gondolatait Jens de Boer.
Mondik Márta