Nem fenyeget gázhiány a Beregszászi kistérségben

A Beregszászi kistérségben ideiglenesen kikapcsolják a közvilágítást az áramszolgáltatás stabilizálásáig – közölte Babják Zoltán, a kistérség vezetője a közösségi oldalán.

A tájékoztatás szerint a kritikus infrastruktúra működése biztosított. A beregszászi kórház olyan villamosenergia-vonalon helyezkedik el, ahol nincs áramszünet, emellett a generátorokhoz három napra elegendő üzemanyag-készlettel rendelkezik. A Vodokanal Kárpátvíz Kft. szintén három napra elegendő üzem- és kenőanyaggal van ellátva.

A gázellátással kapcsolatban Babják Zoltán egyeztetett a Zakarpathaz vezetőjével, Volodimir Zlenkóval, akitől egyértelmű biztosítást kapott: a Beregszászi kistérségben a gázellátást semmilyen veszély nem fenyegeti, a háztartásokban továbbra is lesz gáz.

Kárpátalja.ma