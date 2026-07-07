Nemzetközi kábítószer-kereskedő hálózatot lepleztek le az ukrán, a cseh és a szlovák hatóságok

Összehangolt művelet során nemzetközi kábítószer-kereskedő hálózat húsz tagját állították elő Csehországban, Szlovákiában és Ukrajnában, a csoport előállított tagjait kokain és metamfetamin csempészetével és illegális kereskedelmével gyanúsítják – közölte az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, hágai székhelyű hivatal, az Eurojust kedden.

A hágai közlemény szerint a bűnözői hálózat elsősorban Csehországban, Szlovákiában és Ukrajnában működött, ahol tárolták, és ahonnan terjesztették a kábítószereket.

A csoport egyes tagjai a beszerzésért, mások a szállításért, elosztásért, megint mások a pénzforgalom kezeléséért voltak felelősek. A kábítószert személygépkocsikkal és buszokkal szállították a két uniós országból Ukrajnába. A tiltott szert volt, hogy testükre erősítve csempészték, máskor gyermekjátékokban, háztartási cikkekben vagy más tárgyakban rejtették el.

A csoport a kábítószerek eladásából legkevesebb 950 ezer euró haszonra tett szert. Az összeget a bűnözői csoporthoz nem tartozó emberek bankszámláin keresztül mosták tisztára.

A június 18-án tartott akciónapon négy embert vettek őrizetbe Csehországban, akik közül hárman előzetes letartóztatásban vannak. A házkutatások és az érintettek járműveinek ellenőrzése során mintegy 1,8 kilogramm metamfetamint, egy puskát, hamisított okmányokat, nyolcezer euró készpénzt és egy luxusjárművet foglaltak le.

Ezzel egyidőben Szlovákiában 24 helyszínt kutattak át, melyek során a hatóságok kábítószert, autókat, lőfegyvereket, elektronikus eszközöket, jelzavarókat és ajtók feltöréséhez használt eszközöket foglaltak le. Nyolc gyanúsítottat előállítottak, akik közül öt továbbra is őrizetben van. Köztük van az a feltételezett szlovák bűnöző is, akit kábítószerek és pszichotróp anyagok előállításával és kereskedelmével vádolnak.

Az ukrán hatóságok az akciónapon a csoport nyolc tagját vették őrizetbe, és több mint 80 házkutatást végeztek. Ezek során drónokat, lőfegyvereket és lőszereket, körülbelül 30 kilogrammot kitevő arany- és ezüstékszert, készpénzt és elektronikus eszközöket foglaltak le. A gyanúsítottak jelenleg is őrizetben vannak – tájékoztattak.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: Ukrán Nemzeti Rendőrség

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