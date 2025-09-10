Második világháborús kézigránátot találtak Nevetlenfalu közlében

Robbanótestet találtak az út mentén a beregszászi járási Nevetlenfalu település közelében szeptember 8-án.

A helyiek autózás közben vették észre a gyanús tárgyat, majd értesítették a hatóságokat. A helyszínre a katasztrófavédelem tűzszerészei vonultak ki, akik megállapították, hogy a második világháború időszakából származó M–24-es kézigránátról van szó.

A szakemberek a szabályoknak megfelelően elszállították és hatástalanították a veszélyes robbanóeszközt.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy amennyiben robbanótestet találnak, ne érjenek hozzá, hanem azonnal értesítsék a rendőrséget vagy a katasztrófavédelmet.

Forrás: a DSZNSZ nyomán

Kárpátalja.ma