New Yorkba utazik Volodimir Zelenszkij és Andrij Szibiha

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vezette ukrán delegáció tagjaként részt vesz az ENSZ Közgyűlésének jubileumi 80. ülésszakán szeptember 21-e és 26-a között New Yorkban.

Erről az ukrán külügyminisztérium számolt be a hivatalos oldalán szombaton.

Az elnöki programban való részvétel mellett Szibiha számos különálló rendezvényen vesz majd részt, köztük egy tematikus megbeszélésen Ukrajna energia-fenntarthatóságáról és zöld gazdaság élénkítéséről.

A látogatás fontos részét képezi majd az ukrán elnök és a külügyminiszter kétoldalú és többoldalú tárgyalássorozata a világ különböző régióiból – Európától és Észak-Amerikától Ázsiáig, Afrikáig, Latin-Amerikáig és a Közel-Keletig – érkező kollégákkal.

Zelenszkij az utazás kapcsán bejelentette, hogy az ENSZ Közgyűlésén találkozik Donald Trump amerikai elnökkel is. Részt vesz továbbá a nemzetközi Krími Platform csúcstalálkozóján és számos más gazdasági találkozón is.

