Nyakon szúrták a toborzóközpont egyik munkatársát Odesszában
Egy autóvezető késsel nyakon szúrt egy toborzóközpontnál szolgáló katonát Odesszában, majd megpróbálta elütni az autójával. A férfit a helyszínen elfogták.
Az eset október 20-án történt egy ellenőrzőponton, ahol a területi toborzóközpont (TCK) katonái és rendőrök közösen teljesítettek szolgálatot – számolt be róla az Odessza Megyei TCK.
A közlemény szerint a sofőr megpróbált elmenekülni, és közben veszélyes közlekedési helyzetet idézett elő. Miután megállították, az iratok ellenőrzésekor kiderült, hogy a férfit a katonai nyilvántartási szabályok megsértése miatt körözték. Személyazonosságának megállapítása közben ellenállt, nyakon szúrta a katonát, majd megpróbált autójával elhajtani mellette.
A sérült katonát kórházba szállították, ahol ellátták, jelenleg orvosi felügyelet alatt áll. Az ügyben a rendőrség nyomozást indított.