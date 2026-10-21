Nyakon szúrták a toborzóközpont egyik munkatársát Odesszában

Egy autóvezető késsel nyakon szúrt egy toborzóközpontnál szolgáló katonát Odesszában, majd megpróbálta elütni az autójával. A férfit a helyszínen elfogták.

Az eset október 20-án történt egy ellenőrzőponton, ahol a területi toborzóközpont (TCK) katonái és rendőrök közösen teljesítettek szolgálatot – számolt be róla az Odessza Megyei TCK.

A közlemény szerint a sofőr megpróbált elmenekülni, és közben veszélyes közlekedési helyzetet idézett elő. Miután megállították, az iratok ellenőrzésekor kiderült, hogy a férfit a katonai nyilvántartási szabályok megsértése miatt körözték. Személyazonosságának megállapítása közben ellenállt, nyakon szúrta a katonát, majd megpróbált autójával elhajtani mellette.

A sérült katonát kórházba szállították, ahol ellátták, jelenleg orvosi felügyelet alatt áll. Az ügyben a rendőrség nyomozást indított.

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