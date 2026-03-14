Nyári időszámítás: mikor várható?

A hónap utolsó vasárnapján kezdődik a nyári időszámítás. Március 29-én hajnali kettőkor három órára tekerhetjük előre az analóg órák mutatóját, a digitálisak automatikusan átállnak.

A nyári, illetve a téli időszámítás, és az ehhez kapcsolódó óraátállítás a természetes fény jobb kihasználása és a mesterséges fény előállításához felhasznált energiatakarékosság céljával született meg.

Az óraátállításhoz az emberi szervezet nehezen alkalmazkodik, sőt a biológiai ritmust vizsgáló szakemberek egyenesen azon a véleményen vannak, hogy igazából sohasem képes alkalmazkodni.

2024-ben úgy tűnt, Ukrajnában eltörlik a nyári időszámítást. Július 16-án az ukrán parlament törvényt fogadott el az óraátállítás eltörléséről, így Ukrajnában csak a téli időszámítás maradt volna meg. A megfelelő jogalkotási kezdeményezést 261 népképviselő támogatta.

Augusztusban a törvény Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elé került, ő azonban nem írta alá a javaslatot.

