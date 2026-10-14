Nyílt levélben bírálta Trumpot Viktor Juscsenko

Bursza Krisztina Közélet, Nézőpont

Viktor Juscsenko volt ukrán elnök nyílt levélben bírálta Donald Trump amerikai elnököt az Oroszországgal kötött dízelüzlet és az Ukrajnára gyakorolt washingtoni nyomás miatt.

A volt államfő a Facebook-oldalán tette közzé levelét.

Juscsenko a háború áldozataira, a gyermekeiket elveszítő anyákra és az árván maradt gyermekekre utalva hangsúlyozta, hogy az ukrán családok mindennap súlyos szenvedéseken mennek keresztül. Bírálta azokat a felszólításokat, amelyek Ukrajnát a harcok leállítására ösztönzik, valamint az orosz dízel kereskedelmét is.

A volt elnök szerint az Oroszországgal folytatott kereskedelem a háborús gépezetet táplálja, mivel az abból származó bevételek hozzájárulhatnak az orosz hadsereg fegyverkezéséhez.

Juscsenko levelében felidézte azt is, hogy Ukrajna a béke reményében önként lemondott atomfegyvereiről, bízva a nagyhatalmak ígéreteiben és aláírásaiban. Hangsúlyozta: az Egyesült Államok erkölcsi és jogi kötelezettséget vállalt arra, hogy védelmet nyújt Ukrajnának.

A volt államfő azzal zárta üzenetét, hogy Ukrajna nem mond le a földjéről, és nem lehet rakétákkal megfélemlíteni vagy megadásra kényszeríteni. Mint fogalmazott, a zsarnokokkal nem alkudozni kell, hanem meg kell állítani őket.

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