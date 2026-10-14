Viktor Juscsenko volt ukrán elnök nyílt levélben bírálta Donald Trump amerikai elnököt az Oroszországgal kötött dízelüzlet és az Ukrajnára gyakorolt washingtoni nyomás miatt.

A volt államfő a Facebook-oldalán tette közzé levelét.

Juscsenko a háború áldozataira, a gyermekeiket elveszítő anyákra és az árván maradt gyermekekre utalva hangsúlyozta, hogy az ukrán családok mindennap súlyos szenvedéseken mennek keresztül. Bírálta azokat a felszólításokat, amelyek Ukrajnát a harcok leállítására ösztönzik, valamint az orosz dízel kereskedelmét is.

A volt elnök szerint az Oroszországgal folytatott kereskedelem a háborús gépezetet táplálja, mivel az abból származó bevételek hozzájárulhatnak az orosz hadsereg fegyverkezéséhez.

Juscsenko levelében felidézte azt is, hogy Ukrajna a béke reményében önként lemondott atomfegyvereiről, bízva a nagyhatalmak ígéreteiben és aláírásaiban. Hangsúlyozta: az Egyesült Államok erkölcsi és jogi kötelezettséget vállalt arra, hogy védelmet nyújt Ukrajnának.

A volt államfő azzal zárta üzenetét, hogy Ukrajna nem mond le a földjéről, és nem lehet rakétákkal megfélemlíteni vagy megadásra kényszeríteni. Mint fogalmazott, a zsarnokokkal nem alkudozni kell, hanem meg kell állítani őket.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →