Tízéves kislány gondoskodott testvéreiről Kárpátalján

Sokkoló életkörülmények között találtak rá nyolc gyermekre Kárpátalján – számolt be róla az ukrán sajtó. A gyerekek egy ablakok, ajtók és élelmiszer nélküli, romos házban éltek, felnőtt felügyelet nélkül.

A legkisebb gyermek mindössze 12 hónapos, míg a legidősebb, tízéves kislány próbált gondoskodni testvéreiről. A látogatás idején az anya nem tartózkodott otthon.

A hatóságok vizsgálatot indítottak, miután kiderült, hogy sem a gyermekvédelmi szolgálat, sem a szociális központ nem tartotta nyilván a családot, és nem ellenőrizték életkörülményeiket.

A gyerekeket jelenleg kórházban vizsgálják és látják el. A rendőrség és a szociális hatóságok az ügy körülményeit vizsgálják, valamint döntés születhet a gyermekek további elhelyezéséről is.

Kárpátalja.ma/mukachevo.net