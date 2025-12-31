Nyolc kistérség kapott új iskolabuszt Kárpátalján

Nyolc kárpátaljai kistérség kapott új iskolabuszt december 30-án – számolt be róla Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója a Facebook-oldalán kedden.

Új iskolabuszokkal gazdagodott a Rahói, Kőrösmezei, Dombói, Bustyaházai, Királymezei, Ökörmezei, Viski és az Ilosvai kistérség.

A tájékoztatás szerint a megye idén összesen 35 iskolabuszt vásárolt, amelyek közül 25 mozgáskorlátozottak szállítására alkalmas ülésekkel van felszerelve. A buszok vásárlása 132 550 000 hrivnyába került, amelyből több mint 118 millió hrivnya állami támogatás volt.

Kárpátalja.ma