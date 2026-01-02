Karbantartási munkálatok miatt szünetel a Rezerv+ alkalmazás

Január 3-án, kijevi idő szerint 00.00 és 06.00 óra között szoftverkarbantartást végeznek az Oberih rendszerben. Ebből kifolyólag a Rezerv+ alkalmazás ebben az időszakban nem lesz elérhető.

A hírre a Beregszászi Városi Tanács hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán. A munkálatok ideje alatta a Rezerv+ alkalmazásban a szolgáltatások elérése és a RezervID frissítési lehetősége szünetel.

A bejegyzésben azt javasolják, érdemes előre felkészülni, és kinyomtatni az elektronikus katonai nyilvántartási okmány PDF-változatát. A felhasználónév melletti narancssárga (+) ikonra kattintva választható ki a PDF letöltése opció.

A munkálatok 06.00 órakor várhatóan befejeződnek, és a szolgáltatás újra elérhetővé válik.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: korábbi felvétel/pravda.com.ua