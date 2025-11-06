Óbuda–Békásmegyer delegációja Ungváron

Hivatalos látogatáson járt Ungváron Óbuda–Békásmegyer delegációja Kiss László polgármester vezetésével november 6-án – számolt be róla Ivan Zavidnyak, Ungvár alpolgármestere.

A városházán tartott megbeszélésen a felek a két település közötti együttműködés bővítésének lehetőségeit vitatták meg az oktatás, a kultúra, a sport, a városi infrastruktúra és a környezetvédelem területén. Szó esett a tapasztalatcseréről és a jövőbeni közös részvételről nemzetközi projektekben is.

Óbuda önkormányzata több programmal is támogatja az ukrán gyermekeket: anyagi segítséget nyújt tanulmányaik finanszírozásához, és jelezte, hogy a következő nyári szünetben megszervezi az ukrán katonák gyermekeinek üdülését Magyarországon.

A találkozón az óbudai vezetés azt is bejelentette, hogy szándékukban áll egy városi utcát Ungvár után elnevezni – ezzel kifejezve a két város közötti partnerséget, tiszteletet és kölcsönös támogatást.

A delegáció Ungváron találkozott a kárpátaljai IT-klaszter képviselőivel is. Jelenleg mintegy kétszáz, más régióból ide települt vállalkozás működik a városban, ezek több mint 20 százaléka az informatikai szektorban tevékenykedik. Az ágazat a városi költségvetés egyik legjelentősebb adóbefizetője. Az idei év első kilenc hónapjában több mint 72 millió hrivnyát fizettek be.

A vendégek ellátogattak a modern „Vector Space” coworking központba is.

Óbudán működik a Budapesti Nemzetközi Üzleti Főiskola (International Business School of Budapest) is, amely vezető szerepet tölt be a digitális gazdaság szakembereinek képzésében.

A látogatás lehetőséget adott arra, hogy a magyar partnerek képet kapjanak Ungvár IT-szektorának fejlődéséről, és felmérjék a digitális gazdaság, valamint az innovációs infrastruktúra potenciálját.

Ungvár és Óbuda–Békásmegyer vezetése elkötelezett abban, hogy tovább erősítsék a két város közötti együttműködést és partnerséget.

Kárpátalja.ma