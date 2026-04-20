Holtan találtak egy odesszai városi képviselőt az autójában
Az ukrajnai Odessza egyik utcáján egy autóban holtan találták a városi tanács egyik képviselőjét – közölték a helyi hatóságok. A rendőrség előzetes információi szerint a férfi halála mögött feltehetően öngyilkosság állhat, amelyet lőfegyverrel követhetett el, de az ügy körülményeit tovább vizsgálják.
A helyszínre kiérkező rendőrségi egységek és nyomozók megkezdték a helyszíni szemlét, és jelenleg is folynak a vizsgálatok a pontos körülmények tisztázása érdekében. A hatóságok egyelőre nem közöltek hivatalos végső megállapítást az ügyben.
A rendőrség tájékoztatása szerint a haláleset a város Primorszkij kerületében történt.
A RBC-Ukrajina értesülései szerint az elhunyt egy 51 éves férfi.
A hatóságok egyelőre minden lehetséges verziót vizsgálnak, és hangsúlyozzák: a halál pontos okát csak a nyomozás és a szakértői vizsgálatok lezárása után lehet hivatalosan megállapítani.