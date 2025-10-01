Ítéletidő Odesszában: többen életüket vesztették

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) tájékoztatása szerint legkevesebb kilenc ember életét vesztette Odesszában és a megyében a pusztító vihar következtében.

Az áldozatok között két gyermek is van.

Az időjárási körülmények kritikus romlása miatt harmadfokú (piros) figyelmeztetést adtak ki a városban.

A heves esőzések és a széllökések miatt számos fa és ág kidőlt, ami megnehezítette a közlekedést. A rendőrség szerint Odesszában számos kulcsfontosságú utca továbbra is le van zárva. A nehéz körülmények ellenére a mentőszolgálatok folyamatosan dolgoztak. A DSZNSZ odesszai kirendeltségének egységei 231 embert mentettek ki. Emellett 46 eszközt kimenekítettek a víz fogságából, köztük három mentőautót.

​A nehéz körülmények között is magas hatékonyságot mutatott az energiaipar: a régió 131 településén 66,6 ezer család áramellátását sikerült helyreállítani. 23,7 ezer fogyasztó azonban továbbra is átmenetileg áram nélkül van. A helyreállítási munkálatok folyamatban vannak.

Az időjárás-előrejelzők szerint Odessza megyében továbbra is feszült a helyzet. A következő napon és éjszaka heves esőzés várható.

A hatóságok arra kérik a lakosokat, hogy vonuljanak biztonságos helyre, legyenek óvatosak és tartsák be a biztonsági szabályokat.

A Novini Zakarpattya nyomán.

Kárpátlja.ma