Két év alatt újjáépítették a kijevi Ohmatdit gyermekkórházat

Teljesen befejeződött a kijevi Ohmatdit országos gyermek-szakklinika helyreállítása, amelyet 2024 júliusában orosz rakétatámadás rongált meg.

A kórházkomplexum öt épületének, köztük a kezelési-diagnosztikai központnak

a felújítása két évig tartott, és összesen 272,1 millió hrivnyába került.

A munkálatokhoz szükséges összeget az „Ohmatdit – Egészséges Gyermekkor” jótékonysági alapítványon keresztül biztosították.

A felújítási munkákra vonatkozó közbeszerzéseket a Prozorro rendszeren keresztül bonyolították le, ami lehetővé tette, hogy a tervezettnél kevesebb pénzt fordítsanak a helyreállításra.

A munkálatokat az állandó orosz támadások, az áramkimaradások és a kedvezőtlen időjárási körülmények is nehezítették.

Ennek ellenére teljesen helyreállították a kórtermeket, műtőket, intenzív osztályokat és rendelőket, valamint megújították az épületek homlokzatát, nyílászáróit és padlózatát. A kórház így ismét teljes kapacitással működhet.

A hírt Olekszandr Urin kórház-főigazgató közölte a sajtóval.

Forrás: ua.news

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