Ohtirkai küldöttséget fogadott a Beregszászi kistérség

A Szumi megyei Ohtirkai kistérség küldöttségét fogadta Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere. A delegációt Pavlo Kuzmenko polgármester vezette.

A találkozón az ohtirkai küldöttség köszönetet mondott a Beregszászi kistérségnek és a képviselő-testületnek azért, hogy megszervezték az ohtirkai gyermekek nyári pihenését. A kezdeményezés lehetőséget biztosított arra, hogy a háború sújtotta térségből érkező fiatalok néhány napra kiszakadjanak a mindennapok feszültségéből, és biztonságosabb, nyugodtabb környezetben tölthessenek el egy kis időt.

A megbeszélés során szó esett azokról a nehézségekről is, amelyekkel a frontvonal közelében fekvő Ohtirkai kistérség nap mint nap szembesül. A háborús helyzet következtében a települést rendszeres légiriadók, az energetikai infrastruktúrát érő támadások és a folyamatos biztonsági fenyegetettség sújtja. Ennek ellenére a helyi közösség továbbra is azon dolgozik, hogy biztosítsa a lakosság ellátását és folytassa a fejlesztéseket.

A felek érintették annak lehetőségét is, hogy szükség esetén az ohtirkai kórház orvosi berendezéseinek egy részét biztonságos helyre telepítsék át. A kezdeményezés célja az egészségügyi infrastruktúra megőrzése és a betegellátás folyamatosságának biztosítása.

Babják Zoltán közösségi oldalán kiemelte: a „Vállvetve: összetartó közösségek” kezdeményezés lényege, hogy az együttműködés és a támogatás ne csupán szavakban, hanem kézzelfogható segítségnyújtásban is megmutatkozzon.

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