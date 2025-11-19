Letartóztatták Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettest

A Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság úgy döntött, hogy őrizetbe veszi Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettest, a Közösségek és Területek korábbi miniszterét, a Naftohaz és a Kijevi Megyei Állami Közigazgatás egykori vezetőjét – számolt be róla a Hromadske és a Korrupcióellenes Központ.

Csernisovot hatvan napra, január 16-ig helyezték őrizetbe, azonban 51,6 millió ukrán hrivnya óvadék megfizetése ellenében előtte is szabadulhat. A nyomozás adatai szerint Csernisov azok között volt, akik felkeresték az úgynevezett „mosodát”, vagyis azt a helyet, ahol bűncselekményből származó pénzeket legalizáltak. Ez a létesítmény az Enerhoatomban működő „visszafizetési” rendszer vezetőjének ellenőrzése alatt állt – írja az Epravda.

Csernisov tagadja, hogy köze lenne az Enerhoatom körüli korrupcióhoz. Elmondása szerint semmit sem tud a „Che Guevara” álnévről, amelyen állítólag a többi gyanúsított is emlegette. Ugyanakkor nem válaszolt az újságírók azon kérdésére, hogy ismeri-e Timur Mindics üzletembert, akit a korrupcióellenes iroda (NABU) az Energoatomnál működő sikkasztási rendszer megszervezésével gyanúsít.

A kozyn építési projektjében való esetleges részvételét kommentálva — amelyet jelenleg üzleti partnere, Lilia Liszenko vezet — Csernisov hangsúlyozta, hogy az állami szolgálata előtt üzleti tevékenységgel foglalkozott. Állítása szerint minden vagyonát bevallotta.

hirado.hu