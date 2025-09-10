Öngyilkos lett egy fiatal rendőr Krivij Rihben
Öngyilkos lett egy 25 éves rendőr Krivij Rihben. A fiatal férfi szolgálati fegyverével vetett véget az életének a város egyik temetője mellett.
A helyi források szerint az áldozat a Krivij Rihi Járási Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának operatív tisztje volt.
A férfinak augusztus 8-án reggel kellett volna leadnia fegyverét a szolgálat után, azonban ez nem történt meg. Amikor kollégái észrevették a késlekedést, keresni kezdték. A férfi holttestét a temető közelében találták meg szolgálati járművében.
Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja.