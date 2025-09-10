Öngyilkos lett egy fiatal rendőr Krivij Rihben

Öngyilkos lett egy 25 éves rendőr Krivij Rihben. A fiatal férfi szolgálati fegyverével vetett véget az életének a város egyik temetője mellett.

A helyi források szerint az áldozat a Krivij Rihi Járási Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának operatív tisztje volt.

A férfinak augusztus 8-án reggel kellett volna leadnia fegyverét a szolgálat után, azonban ez nem történt meg. Amikor kollégái észrevették a késlekedést, keresni kezdték. A férfi holttestét a temető közelében találták meg szolgálati járművében.

Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Kárpátalja.ma/dzerkalozakarpattya.com