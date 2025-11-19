Öngyilkossági kísérlet Ungváron

Ungváron megmentettek egy férfit, aki öngyilkosságot kísérelt meg – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata.

Az esetről november 18-án érkezett bejelentés a mentőegységekhez. Egy férfi egy többszintes lakóépület harmadik emeletéről készült leugrani.

A helyszínen a tűzoltók gyorsan kihelyeztek egy felfújható mentőpárnát, amelyet ilyen helyzetekben használnak.

Rövid beszélgetést követően a férfi végül leugrott a mentőeszközre, így sikerült elkerülni a tragédiát. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit.

A nyitókép illusztráció

Kárpátalja.ma