Kárpátalja nyit az amerikai befektetők felé

A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás (OVA) vezetése online megbeszélést tartott az amerikai AUSP vállalat képviselőivel, amely már hosszabb ideje aktívan részt vesz Ukrajna újjáépítését célzó befektetések szervezésében.

„Kiváló alkalom volt ez a párbeszéd megkezdésére és az együttműködés lehetséges irányainak kijelölésére” – mondta Rosztiszlav Pricak, az OVA helyettes vezetője.

Elmondása szerint a régió jelenleg a kritikus infrastruktúra modernizálására, a helyi közösségek támogatására és a felelős, hosszú távú partnerségek kialakítására összpontosít.

A fő prioritások közé tartozik:

az energetikai ellenállóképesség növelése,

szociális lakások építése a belső menekültek számára,

egészségügyi intézmények felújítása,

valamint a hulladékgazdálkodási ágazat fejlesztése.

Pricak bemutatta az amerikai partnereknek a régió több nagy potenciállal rendelkező befektetési projektjét, köztük egy építőanyagipari klaszter létrehozását, valamint a sókitermelés fejlesztésének lehetőségeit. Ezek a projektek jelentős exportpotenciállal bírnak, ami fontos szerepet játszhat a költségvetés bevételeinek növelésében és Ukrajna pozícióinak erősítésében az európai piacon.

Kárpátalja hosszú évek óta sikeresen működik együtt külföldi befektetőkkel – az amerikai cégek jelenleg a hatodik helyet foglalják el a befektetések volumenét tekintve.

Az AUSP alapítójával, Davis Richardsonnal egyeztetve a felek meghatározták a további lépéseket: az OVA részletes projektbemutatókat, technikai és gazdasági dokumentációt készít elő, amelyeket az amerikai partner részére továbbítanak. Ezt követően kezdődhet meg a konkrét pénzügyi feltételek tárgyalása.

„Nyitottak vagyunk a párbeszédre és a befektetésekre. Köszönöm Davis Richardsonnak és az AUSP csapatának a partnerség iránti készségüket!”

– zárta gondolatait Rosztiszlav Pricak.

